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1 час назад

В Синьцзяне открылся первый высокогорный аэропорт

Большая Азияиещё 1

Первый высокогорный аэропорт Ташкурган Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе КНР начал работу. Об этом в пятницу сообщило агентство Xinhua.

Первый высокогорный аэропорт Синьцзяна начал работу
Фото: Большая АзияБольшая Азия

Первый пассажирский рейс вылетел из города Урумчи, столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района, в 08:57 по местному времени (03:57 по мск) и приземлился в аэропорту Ташкурган, расположенном на высоте более 3 тыс. м над уровнем моря, в 10:59 (05:59 по мск).

Аэропорт Ташкурган оборудован взлетно-посадочной полосой длинной 3,8 тыс. м, его годовая пропускная способность составляет 160 тыс. пассажиров и 400 тонн груза. Строительство началось в 2020 году. Это самый западный аэропорт КНР.

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