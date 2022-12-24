Первый высокогорный аэропорт Синьцзяна начал работу

Первый высокогорный аэропорт Ташкурган Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе КНР начал работу. Об этом в пятницу сообщило агентство Xinhua.

Первый пассажирский рейс вылетел из города Урумчи, столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района, в 08:57 по местному времени (03:57 по мск) и приземлился в аэропорту Ташкурган, расположенном на высоте более 3 тыс. м над уровнем моря, в 10:59 (05:59 по мск).