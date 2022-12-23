Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что в период с 2019 года турпоток из РФ за рубеж сократился более чем наполовину.
По словам главы РСТ, в текущем году объем выездного туризма составит около восьми миллионов человек, что на 11% или на миллион человек меньше, чем в 2021-м, а в сравнении с допандемийным 2019-м турпоток россиян за границу сократился почти на 60% или 11 миллионов человек.
Отмечается, что причиной подобного сокращения полетов за рубеж является нехватка самолетов, которые могли бы перевозить жителей России без ограничений.
Что касается основных заграничных направлений для путешествий, то лидерами по-прежнему остаются Турция, Египет, ОАЭ, а также Таиланд. Кроме того, спрос возрос и на направления ближнего зарубежья: Армению, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, пишет издание "Известия".