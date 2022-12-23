Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что в период с 2019 года турпоток из РФ за рубеж сократился более чем наполовину.

По словам главы РСТ, в текущем году объем выездного туризма составит около восьми миллионов человек, что на 11% или на миллион человек меньше, чем в 2021-м, а в сравнении с допандемийным 2019-м турпоток россиян за границу сократился почти на 60% или 11 миллионов человек.