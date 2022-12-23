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1 час назад

Россиянка побывала в Турции и осудила поведение соотечественников в чужой стране

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша побывала в Турции и осудила «позорное» поведение соотечественников в чужой стране. Своим мнением она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка побывала в Турции и осудила поведение соотечественников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам россиянки, неприятный случай произошел с ней в одном из банков Измира. Она пришла туда, чтобы снять наличные с карты. Обслуживающий ее сотрудник банка оказался пожилым и медленно работал с компьютером. Автор публикации написала, что в это время в холле банка сидели двое мужчин, которые устали ждать и стали «качать права» и скандалить на русском языке.

Громкие возмущения вскоре переросли в оскорбления в адрес персонала банка, отметила путешественница. Охрана с трудом вывела россиян из учреждения, после чего автор поста была вынуждена извиниться за соотечественников. «Турок, который меня обслуживал, сказал, что такие выходки от русских уже были, поэтому зачастую им проще отказать, чем связываться», — рассказала туристка.

Она также отметила, что важно уважительно относиться к культуре и менталитету чужой страны и решать все вопросы мирно, чтобы не позорить собственную родину.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова раскрыла, что больше всего раздражает в Турции ее соотечественников. Самым раздражающим фактором она назвала плохой уровень государственных сервисов. Путешественница рассказала о случае в одном из почтовых отделений республики. Внимание автора блога привлекла русская туристка, которая громко возмущалась, что сотрудники службы не говорят на русском, а после вышла из себя, узнав, что в почтовой кассе закончились наличные.

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