Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

Пара из России оказалась в доминиканской тюрьме вместо Мексики из-за ошибки турагента

runews24.ru

Путешественники из России приобрели тур, в рамках которого была запланирована поездка в Мексику. Однако через границу россиян не пропустили и отправили в Доминиканскую Республику. По прибытии они были задержаны сотрудниками таможни, они изъяли их личные вещи и держали их взаперти в течение двух часов, сообщает «Московский комсомолец».

Пара из России оказалась в доминиканской тюрьме вместо Мексики из-за ошибки турагента
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Когда пару отпустили, мужчина связался с директором московского турагентства и попросил вернуть деньги за испорченный отдых. Однако они заверили его, что все документы составлены правильно, поэтому следует еще раз попытаться пересечь границу.

После второй попытки россиян снова отправили обратно в Доминиканскую Республику, где они были арестованы на два дня. Туристам пришлось провести ночь на бетонном полу без еды и воды. Россияне подали в суд на турагентство после возвращения в Москву. Последний постановил выплатить истцам 672 тысячи рублей.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители