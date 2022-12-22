Пара из России оказалась в доминиканской тюрьме вместо Мексики из-за ошибки турагента

Путешественники из России приобрели тур, в рамках которого была запланирована поездка в Мексику. Однако через границу россиян не пропустили и отправили в Доминиканскую Республику. По прибытии они были задержаны сотрудниками таможни, они изъяли их личные вещи и держали их взаперти в течение двух часов, сообщает «Московский комсомолец».

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Когда пару отпустили, мужчина связался с директором московского турагентства и попросил вернуть деньги за испорченный отдых. Однако они заверили его, что все документы составлены правильно, поэтому следует еще раз попытаться пересечь границу.