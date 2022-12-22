Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
2 часа назад

Индия ужесточила правила въезда для туристов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации

runews24.ru

С 21 декабря индийские власти проводят выборочное тестирование в аэропортах на коронавирус пассажиров, прибывающих из-за рубежа, это касается и жителей России, сообщает телеканал India Today со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения страны.

Индия ужесточила правила въезда для туристов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации
Фото: Runews24Runews24

Эти меры связаны с увеличением числа пациентов с Covid-19 в некоторых странах, особенно в соседнем Китае. Специализированные департаменты страны усилят эпидемиологический надзор. Граждан призвали соблюдать режим масок в людных местах и сделать прививку от коронавируса. С начала пандемии в Индии было зарегистрировано около 45 миллионов случаев заболевания Covid-19, умерло - чуть более 500 человек.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители