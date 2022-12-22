Индия ужесточила правила въезда для туристов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации

С 21 декабря индийские власти проводят выборочное тестирование в аэропортах на коронавирус пассажиров, прибывающих из-за рубежа, это касается и жителей России, сообщает телеканал India Today со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения страны.

Эти меры связаны с увеличением числа пациентов с Covid-19 в некоторых странах, особенно в соседнем Китае. Специализированные департаменты страны усилят эпидемиологический надзор. Граждан призвали соблюдать режим масок в людных местах и сделать прививку от коронавируса. С начала пандемии в Индии было зарегистрировано около 45 миллионов случаев заболевания Covid-19, умерло - чуть более 500 человек.