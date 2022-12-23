Компания iFly отменила рейсы в Египет и обратно по 26 декабря

Авиакомпания iFly отменила свои рейсы в Египет и обратно до 26 декабря включительно.

Фото: RT на русском RT на русском

«Возврат полной стоимости авиабилетов — по месту приобретения», — говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости, с 15 декабря авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет.

Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролёт в воздушном пространстве Иордании.

Ранее директор туристической фирмы «Феон» Ирина Филиппова заявила в беседе с сайтом «Москва 24», что спрос на отдых в Египте сохраняется.