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1 час назад

Компания iFly отменила рейсы в Египет и обратно по 26 декабря

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Авиакомпания iFly отменила свои рейсы в Египет и обратно до 26 декабря включительно.

Компания iFly отменила рейсы в Египет и обратно по 26 декабря
Фото: RT на русскомRT на русском

«Возврат полной стоимости авиабилетов — по месту приобретения», — говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости, с 15 декабря авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет.

Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролёт в воздушном пространстве Иордании.

Ранее директор туристической фирмы «Феон» Ирина Филиппова заявила в беседе с сайтом «Москва 24», что спрос на отдых в Египте сохраняется.

Как считает эксперт, организовывать поездку в Египет в ближайшее время лучше через туроператора, а покупать билеты и бронировать отели самостоятельно не стоит.

Новости путешествий,Ирина Филиппова,
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