Жилье на популярном у россиян зарубежном курорте перестало быть дешевым

В 2022 году жилье в турецком городе Алания перестало быть дешевым на фоне резкого всплеска спроса со стороны россиян — с января по ноябрь недвижимостью на популярном курорте интересовались на 38,58 процента чаще, чем в аналогичный период прошлого года. К такому выводу пришли аналитики компании BEST HOUSE ALANYA, текст исследования есть у «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным специалистов, пик спроса на приобретение недвижимости в турецком городе пришелся на октябрь — тогда от россиян поступило на 32,93 процента больше запросов, чем годом ранее. По итогам ноября количество обращений о покупке жилья снизилось на 41,11 процента относительно октября — отрицательная динамика наблюдалась впервые с августа.

«Доступные цены перестали быть плюсом Алании. Это связано с тем, что в последнее время цены значительно выросли и продолжают расти. Сегодня ключевое преимущество Алании — это климат, так как здесь на протяжении восьми месяцев в году можно плавать и загорать. Это самое теплое побережье Турции. Кроме того, Алания является самым безопасным регионом с точки зрения сейсмоактивности, здесь нет соединений тектонических плит», — рассказала руководитель отдела продаж BEST HOUSE ALANYA ВалеВалентина Леденева.

Специалистка добавила, что в этом регионе комфортно эмигрантам — в нем есть вся инфраструктура для семей с детьми, в том числе школы и кружки для русскоговорящих.