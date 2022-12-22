Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

Жилье на популярном у россиян зарубежном курорте перестало быть дешевым

Lenta.ru

В 2022 году жилье в турецком городе Алания перестало быть дешевым на фоне резкого всплеска спроса со стороны россиян — с января по ноябрь недвижимостью на популярном курорте интересовались на 38,58 процента чаще, чем в аналогичный период прошлого года. К такому выводу пришли аналитики компании BEST HOUSE ALANYA, текст исследования есть у «Ленты.ру».

Жилье на популярном у россиян зарубежном курорте перестало быть дешевым
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным специалистов, пик спроса на приобретение недвижимости в турецком городе пришелся на октябрь — тогда от россиян поступило на 32,93 процента больше запросов, чем годом ранее. По итогам ноября количество обращений о покупке жилья снизилось на 41,11 процента относительно октября — отрицательная динамика наблюдалась впервые с августа.

«Доступные цены перестали быть плюсом Алании. Это связано с тем, что в последнее время цены значительно выросли и продолжают расти. Сегодня ключевое преимущество Алании — это климат, так как здесь на протяжении восьми месяцев в году можно плавать и загорать. Это самое теплое побережье Турции. Кроме того, Алания является самым безопасным регионом с точки зрения сейсмоактивности, здесь нет соединений тектонических плит», — рассказала руководитель отдела продаж BEST HOUSE ALANYA ВалеВалентина Леденева.

Специалистка добавила, что в этом регионе комфортно эмигрантам — в нем есть вся инфраструктура для семей с детьми, в том числе школы и кружки для русскоговорящих.

Ранее россияне вновь разогнали рынок жилья Турции до рекорда. В ноябре граждане России приобрели более 2,5 тысячи объектов недвижимости, показатель стал самым высоким за всю историю наблюдений.

Новости путешествий,Валентина Леденева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители