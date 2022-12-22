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48 минут назад

Тысячи застрявших в Египте туристов вернулись в Россию

Lenta.ru

Почти 6000 российских туристов, застрявших в Египте из-за отмены полетных программ авиакомпании iFly, вернулись на родину в четверг, 22 декабря. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе Tez Tour.

Тысячи застрявших в Египте туристов вернулись в Россию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным туроператора, в настоящее время на популярных курортах страны остаются еще около тысячи россиян. «С учетом рейсов, которые вылетят сегодня, из Хургады вывезено 3,4 тысячи россиян, 2,5 тысячи из Шарм-эш-Шейха», — пояснили в компании.

На египетских курортах еще находится 900 россиян — 400 человек в Хургаде, 500 в Шарм-эш-Шейхе.

Ранее сообщалось, что iFly отменила все рейсы в Eгипет, назначенные на 22 декабря. При этом в Tez Tour уведомили, что перевозчик продолжает «прикладывать максимум усилий» по согласованию необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта для продолжения полетной программы в Египет с 23 декабря.

Новости путешествий,Росавиация,
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