Тысячи застрявших в Египте туристов вернулись в Россию

Почти 6000 российских туристов, застрявших в Египте из-за отмены полетных программ авиакомпании iFly, вернулись на родину в четверг, 22 декабря. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе Tez Tour.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным туроператора, в настоящее время на популярных курортах страны остаются еще около тысячи россиян. «С учетом рейсов, которые вылетят сегодня, из Хургады вывезено 3,4 тысячи россиян, 2,5 тысячи из Шарм-эш-Шейха», — пояснили в компании.

На египетских курортах еще находится 900 россиян — 400 человек в Хургаде, 500 в Шарм-эш-Шейхе.