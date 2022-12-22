Оскорбившую туристку авиакомпанию обязали оплатить услуги психолога

Суд в Сан-Паулу обязал авиакомпанию Qatar Airways оплатить годовое психотерапевтическое лечение пассажирке, которую не пропустили на рейс из-за слишком большого веса. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

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По данным издания, решение по делу 38-летней плюс-сайз-модели и блогерши Джулианы Неме (Juliana Nehme) было принято 20 декабря. Суд постановил, что оскорбивший полную туристку ближневосточный перевозчик должен будет оплатить ей услуги психолога.

Отмечается, что девушка будет посещать специалиста еженедельно, стоимость одного сеанса составляет 63 фунта стерлинга (около 5,5 тысячи рублей). Таким образом, ожидается, что в ближайшее время представители авиакомпании зачислят на банковский счет выгнанной с рейса Неме 3 тысячи фунтов стерлингов (примерно 257 тысяч рублей).

В свою очередь, судья Рената Мартинс де Карвалью, занимающаяся этим делом, заявила, что «срочная психологическая помощь» поможет пассажирке пережить такое «стрессовое и травмирующее событие».