Отдых на Сейшельских островах стал дешевле для российских туристов

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Сейшельские острова все больше набирают свою популярность и уже стали одним из любимых курортов большинства туристов. Многие российские путешественники в том числе готовы отдохнуть там в любое время, тем более что для путешествия на Сейшелы не нужна виза, а также ПЦР-тест и сертификат о вакцинации.

Так, для поездки на Сейшельские острова туристам необходимо иметь только паспорт и страховку, передает издание «discover24.ru». В том числе сообщается о возможности достаточно бюджетного отдыха, так как в стране часто действуют большие скидки.

Большая часть людей считает отпуск Сейшельских островах недосягаемым и дорогим, хотя на самом это не так – отдохнуть на Сейшелах можно вполне бюджетно. Плюс ко всему, многие туроператоры уже снижают стоимость новогодних путевок на острова.

Путешественница из России Анастасия Чеповская сообщила, что ей удалось провести отпуск на Сейшелах летом 2022 года достаточно экономно. Туристка уточнила, что приобрела авиабилет с переносом даты за полгода до своего вылета. Помимо этого, она смогла забронировать недорогой номер в хорошем отеле, благодаря снижению цен на жилье на острове.

Путешественница добавила, что дорогим отдых на Сейшелах станет в том случае, если каждый день питаться в кафе и ресторанах, а также посещать всевозможные развлекательные мероприятия.