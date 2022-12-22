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3 минуты назад

Названы основные новые тренды сферы туризма в 2022 году

Вечерняя Москва

Основатель и гендиректор RussiaDiscovery, руководитель комитета РСТ по приключенческому туризму Вадим Мамонтов перечислил основные тренды, которые появились в сфере туризма в 2022 году.

Названы основные новые тренды сферы туризма в 2022 году
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Первый — сокращение глубины бронирования. Второй — повышение запроса на безопасность туристического маршрута", — отметил он в комментарии НСН.

Выросло количество поездок в отдаленные места, где можно какое-то время побыть без связи и интернета, чтобы восполнить силы и перезагрузиться.

Еще одним популярным направлением стали авторские путешествия по удаленным уголкам страны, добавил Мамонтов. В этом случае организатором программы становится человек, обладающий особенными знаниями о территории. Он может привнести в проведение программы дополнительную ценность.

Также вырос спрос на морские экспедиционные круизы.

Отдых на зимних курортах в России собираются сделать более безопасным. Их собираются обязать предлагать отдыхающим дополнительную страховку, передает ФАН.

Во вторник, 29 ноября, в Москве прошла конференция «Туриндустрия: предварительные итоги года и планы на новогодние праздники». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал о перспективах отрасли.

Новости путешествий,Вадим Мамонтов,
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