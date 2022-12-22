Назван самый лучший туристический город мира в 2022 году

АТОР публикует рейтинг самых популярных городов мира за 2022 год. Кто оказался на первом месте, рассказывает «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Первое место в рейтинге 100 лучших туристических городов 2022 года занимает Париж. На втором месте – Дубай. За Дубаем следуют Амстердам (3-е место), Мадрид (4)», – говорится в сообщении.

В Топ-10 лучших туристических городов также вошли Рим, Лондон, Мюнхен, Берлин и Барселона. По информации отчета Euromonitor, большое представительство европейских направлений объясняется двумя причинами – туристической привлекательностью, развитой инфраструктурой и своевременной отменой ковидных ограничений.

Далее в списке числятся города АТР, Сингапур и Токио. В Северной и Южной Америке 18 городов входят в Топ-100.