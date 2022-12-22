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2 часа назад

Пассажиры самолета из Москвы в Пхукет более 4 часов ожидали вылета на борту

Vse42.ru

В московском аэропорту Внуково из-за непогоды пассажиры порядка четырех часов ожидали вылета на борту самолета в Пхукет.

Пассажиры самолета из Москвы в Пхукет более 4 часов ожидали вылета на борту
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как рассказала одна из пассажирок, отправившаяся в путешествие с маленьким ребенком, из-за погодных условий вылет надолго задержался, однако людей ничем не обеспечили: ни питанием, ни размещением.

"Нам здесь очень тяжело дышать, становится невыносимо жарко", – пожаловалась женщина.

Она также добавила, что на борту много семей с разновозрастными детьми, но экипаж еще не поднимал вопрос о высадке пассажиров.

Отмечается, что незадолго до обращения россиянки в пресс-службе аэропорта заявили, что каких-либо серьезных изменений в расписании после прошедшего ледяного дождя не было, пишет издание "Известия".

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,
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