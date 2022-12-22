Пассажиры самолета из Москвы в Пхукет более 4 часов ожидали вылета на борту

В московском аэропорту Внуково из-за непогоды пассажиры порядка четырех часов ожидали вылета на борту самолета в Пхукет.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

Как рассказала одна из пассажирок, отправившаяся в путешествие с маленьким ребенком, из-за погодных условий вылет надолго задержался, однако людей ничем не обеспечили: ни питанием, ни размещением.

"Нам здесь очень тяжело дышать, становится невыносимо жарко", – пожаловалась женщина.

Она также добавила, что на борту много семей с разновозрастными детьми, но экипаж еще не поднимал вопрос о высадке пассажиров.