Пассажиры самолета из Москвы в Пхукет более 4 часов ожидали вылета на борту

В московском аэропорту Внуково из-за непогоды пассажиры порядка четырех часов ожидали вылета на борту самолета в Пхукет.
Как рассказала одна из пассажирок, отправившаяся в путешествие с маленьким ребенком, из-за погодных условий вылет надолго задержался, однако людей ничем не обеспечили: ни питанием, ни размещением.
"Нам здесь очень тяжело дышать, становится невыносимо жарко", – пожаловалась женщина.
Она также добавила, что на борту много семей с разновозрастными детьми, но экипаж еще не поднимал вопрос о высадке пассажиров.
Отмечается, что незадолго до обращения россиянки в пресс-службе аэропорта заявили, что каких-либо серьезных изменений в расписании после прошедшего ледяного дождя не было, пишет издание "Известия".