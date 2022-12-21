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1 час назад

Опубликован список самых популярных городов у туристов

Мария Иглина

Британская исследовательская компания Euromonitor International представила ежегодный рейтинг самых популярных у туристов городов — TOP 100 City Destinations Index 2022. Перечень опубликован на сайте организации.

Опубликован список самых популярных городов у туристов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Самый популярным городом у туристов оказался Париж. На втором месте в рейтинге разместился Дубай, а за ним следуют Амстердам и Мадрид.

В топ-10 также попали Рим, Лондон, Мюнхен, Берлин, Барселона и Нью-Йорк.

Где находится город, в котором невозможно потеряться

При составлении рейтинга также учитывали экономические и деловые показатели городов, их привлекательность для туристов, инфраструктуру, а также их безопасность.

Ранее стало известно, что отдых в Турции для россиян подорожает почти на четверть.

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