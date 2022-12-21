Опубликован список самых популярных городов у туристов

Британская исследовательская компания Euromonitor International представила ежегодный рейтинг самых популярных у туристов городов — TOP 100 City Destinations Index 2022. Перечень опубликован на сайте организации.
Самый популярным городом у туристов оказался Париж. На втором месте в рейтинге разместился Дубай, а за ним следуют Амстердам и Мадрид.
В топ-10 также попали Рим, Лондон, Мюнхен, Берлин, Барселона и Нью-Йорк.
При составлении рейтинга также учитывали экономические и деловые показатели городов, их привлекательность для туристов, инфраструктуру, а также их безопасность.
Ранее стало известно, что отдых в Турции для россиян подорожает почти на четверть.