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1 час назад

В Самаре самолет вернулся со взлетной полосы на стоянку из-за дебошира на борту

runews24.ruиещё 1

Находившийся в алкогольном опьянении пассажир вел себя неадекватно, и его передали в руки полиции.

В Самаре самолет вернулся на стоянку из-за дебошира на борту
Фото: runews24.rurunews24.ru

Вчера, 21 декабря, в аэропорту Курумоч Самары был задержан авиарейс «Аэрофлота» из областного центра в Москву. Из воздушной гавани самолет должен был вылететь в 21:39. Однако попавшийся среди пассажиров неадекватный гражданин изменил время вылета судна.

Этот рейс изначально задерживался, в связи с тем, что борт поздно прибыл из столицы в Самару. В 22:39, уже выехав на взлетно-посадочную полосу, лайнер вернулся на стоянку. Экипаж самолета принял решение высадить дебоширившего пассажира.

Очевидцы этого инцидента отмечают, что мужчина, которого передали в руки транспортной полиции, ещё на посадке вёл себя довольно эмоционально, размахивал руками и ругался, распалившись от выпитого алкоголя.

После того, как агрессивный пассажир был удален из самолета, лайнер, наконец, благополучно взлетел, держа курс на Москву, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Новости путешествий,Аэрофлот,
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