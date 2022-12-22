В Самаре самолет вернулся на стоянку из-за дебошира на борту

Находившийся в алкогольном опьянении пассажир вел себя неадекватно, и его передали в руки полиции.

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Вчера, 21 декабря, в аэропорту Курумоч Самары был задержан авиарейс «Аэрофлота» из областного центра в Москву. Из воздушной гавани самолет должен был вылететь в 21:39. Однако попавшийся среди пассажиров неадекватный гражданин изменил время вылета судна.

Этот рейс изначально задерживался, в связи с тем, что борт поздно прибыл из столицы в Самару. В 22:39, уже выехав на взлетно-посадочную полосу, лайнер вернулся на стоянку. Экипаж самолета принял решение высадить дебоширившего пассажира.

Очевидцы этого инцидента отмечают, что мужчина, которого передали в руки транспортной полиции, ещё на посадке вёл себя довольно эмоционально, размахивал руками и ругался, распалившись от выпитого алкоголя.