Российские авиакомпании получили больше допусков на полеты за границу

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Уточняется, что полеты в Баку из Оренбурга и в Санью из Новосибирска планируется выполнять пять и два раза в неделю соответственно. Также ведомство выдало перевозчику «Азимут» допуск на полеты из временно закрытого из-за ситуации на Украине аэропорта Краснодара в Самсун (Турция). Разрешение получено на осуществление семи рейсов в неделю.

Кроме того, Росавиация отозвала целый ряд допусков на рейсы в Грецию и на Кипр. Так, Red Wings аннулировали разрешения на полеты из Волгограда в Афины, на Корфу и Миконос, а также из Саратова и Волгограда в Ларнаку.