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2 часа назад

Российские авиакомпании получили больше допусков на полеты за границу

Lenta.ruиещё 1

Российская авиакомпания Red Wings получила больше допусков на полеты за границу, в том числе на выполнение рейсов в Азербайджан и Китай. Об этом говорится на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Российские авиакомпании получили больше допусков на полеты за границу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что полеты в Баку из Оренбурга и в Санью из Новосибирска планируется выполнять пять и два раза в неделю соответственно. Также ведомство выдало перевозчику «Азимут» допуск на полеты из временно закрытого из-за ситуации на Украине аэропорта Краснодара в Самсун (Турция). Разрешение получено на осуществление семи рейсов в неделю.

Кроме того, Росавиация отозвала целый ряд допусков на рейсы в Грецию и на Кипр. Так, Red Wings аннулировали разрешения на полеты из Волгограда в Афины, на Корфу и Миконос, а также из Саратова и Волгограда в Ларнаку.

Ранее в ноябре правительство Китая смягчило правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян. Согласно обновленным протоколам, срок обязательного карантина для прибывающих в популярную азиатскую страну путешественников сокращен с десяти до восьми дней.

Новости путешествий,Red Wings,Росавиация,
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