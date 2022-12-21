Крупнейшая авиакомпания отменила половину рейсов из-за сбоя системы

Одна из крупнейших авиакомпаний Европы и национальный перевозчик Великобритании British Airways столкнулась с многочасовыми задержками рейсов из-за сбоя в программном обеспечении. Об этом пишет Bloomberg.

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20 декабря вылет около половины рейсов British Airways был отменен из-за глобального компьютерного сбоя в системе планирования полетов авиакомпании. Отмечалось, что проблемы возникли с программным обеспечением, к которому пилоты перевозчика получают доступ через Apple Inc. iPad. Источники издания утверждают, что система находилась в процессе модернизации.