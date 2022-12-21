Российские туристы путают чемоданы на Пхукете

Туристы поделились лайфхаками, как модифицировать свой чемодан, чтобы никогда не перепутать его с другими в аэропорту. Поводом для разговора стали ситуации с российскими туристами в Таиланде – для некоторых из них отпуск на Пхукет этой зимой начался со случайного обмена одинаковыми чемоданами с соседями по рейсу. На выдаче багажа они смотрели только на цвет и модель, а багажные бирки сверили уже в отеле, когда обнаружили внутри чужие вещи. Поиски незнакомцев, «убежавших» с чемоданом в другой отель, пришлось вести в телеграм-чатах.

Фото: TourDom TourDom

Например, вчера искали Михаила, обладателя желтого чемодана. Ранее вели поиски Матвея, который прихватил с собой чемодан с детскими вещами. «Я такого козла еле догнал в аэропорту на Пхукете с моим багажом. Так он с меня еще свой взамен просил: иди и ищи на багажной ленте», – комментирует подписчик телеграм-канала «Реальный Пхукет».

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«Я в этот раз в аэропорту в упор не могла опознать свой чемодан на ленте. Было оооочень много похожих! Первый раз такое», – подтверждает проблему еще одна туристка. Мнения сходятся к тому, что народ накупил за «фишки» или по акции какого-нибудь супермаркета одинаковых чемоданов и теперь мучается.

«Пленка плюс какой-нибудь цветной скотч наклеить на нее, и не перепутаете», – рекомендуют подписчики «Крыши ТурДома». «А я стараюсь всегда выбирать редкий цвет при покупке чемодана». Кому-то хватает просто цветной ленточки на ручке. Кто-то клеит наклейки на упаковочную ленту либо прямо на чемодан. «Чехол на чемодан решает проблему и еще защищает от элементарной грязи. Лично я шью чехол из футболок. И даже упаковывать ничего не нужно в аэропорту».

Есть туристы, которые утверждают, что у них нет необходимости сверять бирки, так как их сумка уникальна. «Я тоже так думала, пока мой чемодан, который ну ни у кого не может быть, не забрали чужие люди. В итоге мои вещи уехали в Гавану на 3 дня, а я с чужим багажом ждала их в Варадеро», – со смехом вспоминает туристка.