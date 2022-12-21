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1 час назад

Пассажир экономрейса узнал в попутчике мировую знаменитость и проследил за ним

Lenta.ru

Пассажир самолета, попавший на один рейс со знаменитым актером Леонардо ДиКаприо, проследил за его поведением и составил мини-отчет. Историей он поделился в личном Twitter-аккаунте.

Авиассажир узнал в попутчике мировую знаменитость и проследил за ним
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Американский журналист Симоне Стольцов (Simone Stolzoff), летевший в экономклассе самолета, узнал в попутчике, сидевшим с ним на одном ряду через проход, всемирно известного актера Леонардо ДиКаприо. Мужчина не решился подойти к кумиру, поэтому решил последить за ним.

«Большую часть полета он играл в нарды в телефоне. Заказал газированную воду и пачку слегка подсоленного зеленого горошка. Носит черные кроссовки марки Hoka. Он попросил воспользоваться моим подстаканником — я был не против», — рассказал Стольцов.

Также журналист поделился, что весь полет хотел сказать актеру фразу «Джек, мы летим!» (отсылка к фильму «Титаник» с Леонардо ДиКаприо в главной роли — прим. «Ленты.ру»), но сдержался и не стал беспокоить попутчика.

Новости путешествий,Леонардо ДиКаприо,
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