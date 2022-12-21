Авиассажир узнал в попутчике мировую знаменитость и проследил за ним

Пассажир самолета, попавший на один рейс со знаменитым актером Леонардо ДиКаприо, проследил за его поведением и составил мини-отчет. Историей он поделился в личном Twitter-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Американский журналист Симоне Стольцов (Simone Stolzoff), летевший в экономклассе самолета, узнал в попутчике, сидевшим с ним на одном ряду через проход, всемирно известного актера Леонардо ДиКаприо. Мужчина не решился подойти к кумиру, поэтому решил последить за ним.

«Большую часть полета он играл в нарды в телефоне. Заказал газированную воду и пачку слегка подсоленного зеленого горошка. Носит черные кроссовки марки Hoka. Он попросил воспользоваться моим подстаканником — я был не против», — рассказал Стольцов.