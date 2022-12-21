Британский турист разбил голову в Турции и бегал голым по отелю

В британских СМИ сегодня без видимых причин всплыла история, которая произошла в отеле Sunprime C-Lounge в Аланье еще в 2018 году. Житель Линдса Крис Р. тогда пожаловался на TripAdvisor, что остался недоволен номером, разбил голову, ныряя в бассейн, и заявил о некомпетентности персонала. В Daily Star появился комментарий разгневанного менеджера отеля. По его словам, мужчина, будучи пьяным, прыгал в бассейн в вечернее время, когда это запрещено, а после, уже раненый, убежал купаться в море. Его спутница решила, что он утонул, и бросилась на ресепшен за помощью. Искали его с полицией, в итоге мужчина обнаружился на обочине дороги. Он гладил верблюда. Вскоре британец уже рвался в спортзал и бегал голым по отелю. Туриста решили выселить за нарушение правил.

Фото: TourDom TourDom

Обычно в Турции спокойно относятся к буйным гостям, но, видимо, этому Крису удалось вывести из себя даже терпеливых и гостеприимных турков. От себя добавим, что в этом году сезон в Турции прошел более-менее спокойно, отдельные конфликты были, но в целом турецким отелям удалось добиться, чтобы все отдыхали мирно.