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1 час назад

Британский турист разбил голову в Турции и бегал голым по отелю

TourDom

В британских СМИ сегодня без видимых причин всплыла история, которая произошла в отеле Sunprime C-Lounge в Аланье еще в 2018 году. Житель Линдса Крис Р. тогда пожаловался на TripAdvisor, что остался недоволен номером, разбил голову, ныряя в бассейн, и заявил о некомпетентности персонала. В Daily Star появился комментарий разгневанного менеджера отеля. По его словам, мужчина, будучи пьяным, прыгал в бассейн в вечернее время, когда это запрещено, а после, уже раненый, убежал купаться в море. Его спутница решила, что он утонул, и бросилась на ресепшен за помощью. Искали его с полицией, в итоге мужчина обнаружился на обочине дороги. Он гладил верблюда. Вскоре британец уже рвался в спортзал и бегал голым по отелю. Туриста решили выселить за нарушение правил.

Британский турист разбил голову в Турции и бегал голым по отелю
Фото: TourDomTourDom

Обычно в Турции спокойно относятся к буйным гостям, но, видимо, этому Крису удалось вывести из себя даже терпеливых и гостеприимных турков. От себя добавим, что в этом году сезон в Турции прошел более-менее спокойно, отдельные конфликты были, но в целом турецким отелям удалось добиться, чтобы все отдыхали мирно.

В августе редакция TourDom.ru рассказывала о том, как двух российских туристов выселили из отеля, так как они слишком навязчиво пытались знакомиться с девушками, в итоге оказавшимися родственницами владельца гостиницы. Весной в этом же отеле россиянин якобы отхлестал полотенцем бразильца за то, что иностранец напугал его жену. А в Египте немецкому туристу пришлось извиниться перед гостем из России за агрессивные высказывания.

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