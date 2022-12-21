Какие авиакомпании летают на курорты Египта из Москвы

Авиакомпании iFly и NordWind прекратили полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в связи с запретом на пролет над территорией Иордании. Запланированные рейсы в Египет отменили «Уральские авиалинии». Редакция TourDom уточнила, какие перевозчики летают сейчас на курорты Красного моря из Москвы.

Фото: TourDom TourDom

Прямыми регулярными рейсами отправляет пассажиров на курорты Египта «Аэрофлот». Вылеты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду выполняются из Шереметьево ежедневно. По двум маршрутам летают из Москвы и самолеты его дочерней авиакомпании «Россия»: четыре рейса в неделю в Хургаду и один – в Шарм-эль-Шейх. Туры на базе программ этих перевозчиков формирует туроператор Библио-Глобус.

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Компания возит своих туристов также самолетами египетской AlMasria Universal Airlines. Из Москвы они летают в Хургаду 5 раз в неделю, в Шарм-эль-Шейх – по вторникам и субботам.

Продолжает полеты на курорты Красного моря и другой египетский перевозчик, EgyptAir. Несмотря на статус регулярных рейсов, приоритетное право загрузки аэробусов А330 имеют туроператоры Coral Travel и ANEX Tour. Заезды в Шарм-эль-Шейх возможны в понедельник, среду, пятницу или воскресенье, в Хургаду – во вторник, четверг или субботу.

С октября в Египет летает также российская AZUR air в партнерстве с ANEX Tour и «Интурист». Боинги 767-300 отправляются по маршрутам 3 (в Хургаду) и 4 раза в неделю (в Шарм).

Самолеты другой отечественной авиакомпании, Red Wings, возят пассажиров на каждый из курортов с периодичностью 3 раза в неделю. Туры с этим перелетом предлагают туроператоры Coral Travel, «Интурист» и Fun & Sun.

10 декабря Иордания запретила пролет над своей территорией самолетам авиакомпании Nordwind, имеющим двойную регистрацию. Туроператор Pegas Touristik пересадил своих туристов на борта турецкой Southwind, которые летают на Красное море с короткой технической посадкой в Анталье. В таком же режиме выполняет рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх другой турецкий перевозчик – Corendon. Туры с этим перелетом продает туроператор Fun & Sun.