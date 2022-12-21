Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
49 минут назад

Горнолыжный сезон на курорте "Роза Хутор" откроют позже из-за теплой погоды

Москва24

Сезон катания на горнолыжном курорте "Роза Хутор" откроют позже из-за аномально теплой погоды. Об этом сообщается на сайте курорта.

Горнолыжный сезон на "Розе Хутор" откроют позже
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Гендиректор курорта Александр Белокобыльский рассказал, что сезон планировали открыть на курорте 23 декабря, однако дату перенесли на 29 декабря. По его словам, из-за аномально теплого декабря на "Розе Хутор" не успел сформироваться нужный снежный покров. Он также добавил, что высокие температуры не смогут обеспечить и эффективную работу снежных пушек.

"Отмечу, что в настоящий момент на курорте работает в полном объеме вся туристическая инфраструктура. 21 декабря мы запустили просторный, прекрасно оснащенный каток в Ледовом дворце, где можно пройти бесплатные мастер-классы с профессиональным тренером", - сказал Белокобыльский.

Он также подчеркнул, что на курорте открыта обзорная площадка, Хаски Хутор, интерактивный парк "Моя Россия".

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, что россияне могут купить в декабре новогодние туры на Мальдивы, Пхукет, Красную Поляну и в Санкт-Петербург. Кроме того, специалист спрогнозировал появление горящих путевок в Осетию, Дагестан, Стамбул и Египет.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/regiony/21122022/534022?utm_source=CopyBuf

Новости путешествий,Алексан Мкртчян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители