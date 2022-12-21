Горнолыжный сезон на "Розе Хутор" откроют позже

Сезон катания на горнолыжном курорте "Роза Хутор" откроют позже из-за аномально теплой погоды. Об этом сообщается на сайте курорта.

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Гендиректор курорта Александр Белокобыльский рассказал, что сезон планировали открыть на курорте 23 декабря, однако дату перенесли на 29 декабря. По его словам, из-за аномально теплого декабря на "Розе Хутор" не успел сформироваться нужный снежный покров. Он также добавил, что высокие температуры не смогут обеспечить и эффективную работу снежных пушек.

"Отмечу, что в настоящий момент на курорте работает в полном объеме вся туристическая инфраструктура. 21 декабря мы запустили просторный, прекрасно оснащенный каток в Ледовом дворце, где можно пройти бесплатные мастер-классы с профессиональным тренером", - сказал Белокобыльский.

Он также подчеркнул, что на курорте открыта обзорная площадка, Хаски Хутор, интерактивный парк "Моя Россия".

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, что россияне могут купить в декабре новогодние туры на Мальдивы, Пхукет, Красную Поляну и в Санкт-Петербург. Кроме того, специалист спрогнозировал появление горящих путевок в Осетию, Дагестан, Стамбул и Египет.