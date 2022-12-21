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1 час назад

К новогодним каникулам "Аэрофлот" откроет регулярные рейсы из Москвы в аэропорт "Хибины"

Газета.Ru

«Аэрофлот» с 30 декабря открывает регулярные рейсы из Москвы в аэропорт «Хибины», расположенный вблизи Кировска, центра горнолыжного спорта в Заполярье, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Аэрофлот" откроет регулярные рейсы из Москвы в "Хибины"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Полеты в Кировск будут выполняться трижды в неделю из терминала B аэропорта «Шереметьево» на самолетах Airbus A320.

Кировск расположен у подножия крупнейшего горного массива на Кольском полуострове Хибины, где находится одноименный горнолыжный курорт. Он включает в себя два комплекса: Большой Вудъявр и Кукисвумчорр, возведенный рядом с городом Апатиты.

Сезон катания начинается в Хибинах в середине ноября и длится до июня. Обилие пологих склонов и крутые рельефные, скальные участки привлекают, как новичков, так и продвинутых экстремалов, любителей фрирайда, отмечают в «Аэрофлоте».

Также в компании добавляют, что посетить Хибины стоит ради того, чтобы увидеть северное сияние.

В текущем сезоне «Аэрофлот» по традиции проводит акцию для любителей активных видов спорта. До 30 апреля 2023 года пассажиры могут бесплатно перевезти один комплект лыжного снаряжения общим весом до 23 кг. Комплект включает в себя чехол с одной парой лыж и одной парой лыжных палок и/или упакованную отдельно одну пару лыжных ботинок или чехол с одним сноубордом и/или упакованную отдельно одну пару ботинок для сноуборда.

Кроме того, на новом направлении до 30 апреля 2023 года включительно доступна программа льготных молодежных тарифов для граждан РФ до 23 лет. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

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