Еще одна крупная российская авиакомпания отменила рейсы в Египет

Еще одна крупная российская авиакомпания — «Уральские авиалинии» — следом за iFly, Nordwind и «Икар» отменила рейсы в Египет. Об этом «Известиям» сообщил представитель перевозчика.

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«Мы отменили рейсы в Египет до решения вопроса с пролетами», — заявила собеседница издания.

Отмечается, что чартерные рейсы «Уральских авиалиний» по данному направлению были назначены по заказу российского туроператора Fun&Sun. Теперь клиентов компании, купивших туры в Египет, планируется перевозить силами турецкого перевозчика Corendon.

По информации портала TourDom, наиболее вероятной причиной приостановки выполнения рейсов в Египет стало закрытие Иорданией своего воздушного пространства для отечественных авиалайнеров с двойной регистрацией.