Еще одна крупная российская авиакомпания отменила рейсы в Египет

Еще одна крупная российская авиакомпания — «Уральские авиалинии» — следом за iFly, Nordwind и «Икар» отменила рейсы в Египет. Об этом «Известиям» сообщил представитель перевозчика.
«Мы отменили рейсы в Египет до решения вопроса с пролетами», — заявила собеседница издания.
Отмечается, что чартерные рейсы «Уральских авиалиний» по данному направлению были назначены по заказу российского туроператора Fun&Sun. Теперь клиентов компании, купивших туры в Египет, планируется перевозить силами турецкого перевозчика Corendon.
По информации портала TourDom, наиболее вероятной причиной приостановки выполнения рейсов в Египет стало закрытие Иорданией своего воздушного пространства для отечественных авиалайнеров с двойной регистрацией.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Росавиация и МИД работают над снятием запрета для российских самолетов на полеты над Иорданией. По ее словам, решение властей арабской страны об ограничении пропуска самолетов ряда авиакомпаний из России через свое воздушное пространство не является политически мотивированным.