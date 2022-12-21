Иран готов отменить туристические визы, но не для всех

В Иране обсуждают отмену виз для туристов из ряда стран в целях борьбы с иранофобией, заявил замминистра туризма Али-Асгара Шалбафяна. По его словам, которые приводит Tehran Times, из-за антиправительственных протестов европейские государства рекомендовали своим туристам не приезжать в Иран. В сентябре в стране начались массовые беспорядки после смерти 22-летней студентки Махсы Амини, задержанной полицией нравов из-за неправильного ношения хиджаба. Ее родственники считают, что она погибла по вине властей, хотя точные причины ее смерти не установлены. Спустя 2 месяца протестное движение пошло на спад.

Нормы общественного поведения в этой стране остаются довольно строгими. Например, женщинам следует покрывать голову на улице и в общественных местах, а также отказаться от вызывающей или излишне обтягивающей одежды. За демонстративный отказ от платка иностранка может получить штраф, а местная жительница отправиться в тюрьму. Мужчинам нежелательно появляться в шортах. Парам придется воздерживаться от любых проявлений чувств на публике. Алкоголь не продается в ресторанах и магазинах. И все же Иран – одна из древнейших стран мира с большим количеством достопримечательностей. Этой осенью Россия и Иран договорились об отмене виз для туристических групп численностью от 5 до 50 человек. Новые правила начнут действовать с 1 января 2023 года. Пока лишь немногие туристические компании предлагают туры в Иран, так как большого спроса на это направление нет.