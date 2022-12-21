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2 часа назад

РЕН ТВ: отдых в Турции подорожает на 20% в 2023 году

Мария Каткова

Россиянам сообщили, что уже в 2023 году отдых в Турции подорожает. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отдых в Турции для россиян подорожает почти на четверть
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Сообщается, что из-за введения нового налога для проживающих в отелях, отдых в Турции в 2023 году подорожает на 20%. Журналисты со ссылкой на турецких отельеров заявили, что именно такое увеличение расходов спровоцирует новая пошлина, а также новые расходы на содержание гостиниц.

«Вероятно, эти убытки компенсируют за счет туристов»

Тем не менее, существует шанс того, что в 2023 году цены подниматься не будут. Дело в том, что многие отели уже заключили контракты с туроператорами на определенные суммы. Отменить эти сделки будет очень сложно. Пока что правительство не приняло окончательное решение о введении налога.

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Ранее сообщалось, что у туристов Турции рекордно выросли расходы на проживание.

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