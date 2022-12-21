Авиакомпания по ошибке отправила собаку вместо США в Саудовскую Аравию

Семья, которая переезжала из Лондона в Нэшвилл, обнаружила, что их собаку по ошибке отправили в Саудовскую Аравию. Об этом пишет New York Post.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Путешественники обнаружили неладное, когда прибыли в международный аэропорт Нэшвилла и получили не ту собаку. «Они сказали, что его нет в Нэшвилле, и предположили, что он в Саудовской Аравии», — рассказала Мэдисон Миллер, хозяйка 5-летнего пса по кличке Блюбелл.

Примерно через час сотрудники аэропорта прислали Миллер фотографию Блюбелла в переноске в Саудовской Аравии. В течение трех дней хозяйка и ее муж ждали, когда им вернут собаку. Однако, когда они наконец встретились с питомцем спустя 63 часа и три перелета, он повел себя странно, бросившись бежать.

«Нам пришлось пойти и схватить ее, потому что она была в таком ужасе, и тогда мы поняли, что что-то не так», — сказал Миллер.

По словам Миллер, после переезда в новый дом проблемы с Блюбеллом продолжаются. Он часто сидит один и плачет и даже прогрыз дверь.