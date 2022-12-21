В туристической отрасли подвели итоги уходящего года

«Безусловно, в связи с общей обстановкой, вызывающей у кого-то стресс, большой запрос есть на восстановление, пополнение сил, на перезагрузку, ретриты с отключением от каналов связи. Расширилась воронка туристов, которые стремятся отправиться в такие путешествия, и туда всё чаще попадают люди, которые не слишком к ним готовы по уровню физической подготовки. Люди ищут более комфортных условий, но при этом стремятся уехать из городов на природу. Они ждут, что в дикой природе у них будет возможность комфортно разместиться, и что нагрузка на треккинговых маршрутах, на снегоходах будет им по силам», - объяснил гендиректор RussiaDiscovery.