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2 часа назад

В туристической отрасли подвели итоги уходящего года

Национальная Служба Новостей

Основатель и гендиректор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов среди новых трендов выделил авторские путешествия, морские экспедиционные круизы и отдых в дикой природе. Основатель и гендиректор RussiaDiscovery, руководитель комитета РСТ по приключенческому туризму Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН назвал основные тренды, которые появились в сфере туризма в 2022 году.

В туристической отрасли подвели итоги уходящего года
Фото: nsn.fmnsn.fm

«Первый – сокращение глубины бронирования. Второй – повышение запроса на безопасность, и не только безопасность туристического маршрута. Скорее это связано с самим фактом бронирования: страх невылета, страх внезапных изменений и, как следствие, запрос на возможность возврата без потерь стоимости турпродукта до его начала. Многие туроператоры на этот запрос откликаются», - отметил он.

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Мамонтов рассказал, что на фоне стресса граждане выбирали удаленные туристические направления, хоть и не всегда были готовы к экстремальным условиям.

«Безусловно, в связи с общей обстановкой, вызывающей у кого-то стресс, большой запрос есть на восстановление, пополнение сил, на перезагрузку, ретриты с отключением от каналов связи. Расширилась воронка туристов, которые стремятся отправиться в такие путешествия, и туда всё чаще попадают люди, которые не слишком к ним готовы по уровню физической подготовки. Люди ищут более комфортных условий, но при этом стремятся уехать из городов на природу. Они ждут, что в дикой природе у них будет возможность комфортно разместиться, и что нагрузка на треккинговых маршрутах, на снегоходах будет им по силам», - объяснил гендиректор RussiaDiscovery.

Еще одним популярным направлением стали авторские путешествия по удаленным уголкам страны, добавил Мамонтов.

«Новый, набирающий популярность сегмент – авторские путешествия, когда организатором программы становится человек, обладающий особенными знаниями о территории и может привнести в проведение программы дополнительную ценность. Большая часть игроков в этом сегменте находятся пока ещё в серой зоне. Есть спрос на морские экспедиционные круизы. Из речных экспедиционных круизов у нас есть только один пример – от Красноярска до Дудинки. Но надеемся, что будут предприняты меры для сохранения и усиления направления морских экспедиционных круизов на Дальнем Востоке и Арктике, чтобы удовлетворить спрос», - заключил эксперт.

Новости путешествий,Вадим Мамонтов,
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