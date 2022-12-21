Новогодние туры в популярные страны распродадут за 30 тыс. рублей

Российские туроператоры предложили путешественникам приобрести новогодние туры в ОАЭ, Египет и Турцию с вылетом и прилетом до 31 декабря за 30-40 тысяч рублей на человека. О распродаже путевок в популярные у россиян курортные страны сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Как отмечают специалисты АТОР, наиболее привлекательный ценник имеет турецкое направление. Так, шестидневный тур в четырехзвездочный отель Антальи с вылетом в ближайшую неделю (с 25 декабря) можно приобрести у «Интуриста» за 44,5 тысячи рублей на двоих. В свою очередь, ANEX Tour предлагает провести пять ночей в гостинице категории «пять звезд» за 53 тысячи рублей на двоих.

Дешевые предновогодние туры можно приобрести и в ОАЭ, который является лидером в рейтинге популярных у россиян направлений отдыха в зимний сезон. Например, ANEX Tour разместил предложение на семь ночей в отель с категорией четыре звезды и завтраками за 58 тысяч рублей. Путевки от FUN&SUN обойдутся в среднем от 78 тысяч на двоих на неделю.

Туры в Египет также подешевели у ряда туроператоров. Недельная поездка в Хургаду у ANEX Tour с вылетом 24 декабря обойдется в 79 тысяч рублей на двоих, в Шарм-эль-Шейх с вылетом 25 декабря — в 77,7 тысячи рублей. FUN&SUN предлагает клиентам тур за 98 тысяч рублей на двоих на неделю, отправление 23 декабря.