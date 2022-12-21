В отрасли рассказали о позитивных последствиях туркешбэка

Основатель и гендиректор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов отметил, что программа сделала турбизнес более привлекательным.
Кешбэк сделал бизнес туроператоров более привлекательным, заявил основатель и гендиректор RussiaDiscovery, руководитель комитета РСТ по приключенческому туризму Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН.
«Отрасль очень позитивно восприняла программу кешбэка. Поддержка для туроператоров пришлась на невысокий сезон, что существенно позволило расширить его границы, потому что беда многих наших территорий – очень короткий спрос на продукты, и введение кешбэка очень сильно поддержало туроператоров, сделав занятие этим бизнесом более привлекательным. Мы увидели в каждую волну кешбэка достаточно заметный рост спроса, хотя нашей компании в сфере приключенческого туризма это коснулось в меньшей степени, так как из-за требований не все наши объекты прошли необходимую классификацию. Но и мы всё равно увидели пиковый спрос в те периоды, когда запускался кешбэк», - сказал он.
Туристический кешбэк не только увеличил число туроператоров, но и спас отрасль от череды банкротств, заявила ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН.