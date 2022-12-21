В отрасли рассказали о позитивных последствиях туркешбэка

«Отрасль очень позитивно восприняла программу кешбэка. Поддержка для туроператоров пришлась на невысокий сезон, что существенно позволило расширить его границы, потому что беда многих наших территорий – очень короткий спрос на продукты, и введение кешбэка очень сильно поддержало туроператоров, сделав занятие этим бизнесом более привлекательным. Мы увидели в каждую волну кешбэка достаточно заметный рост спроса, хотя нашей компании в сфере приключенческого туризма это коснулось в меньшей степени, так как из-за требований не все наши объекты прошли необходимую классификацию. Но и мы всё равно увидели пиковый спрос в те периоды, когда запускался кешбэк», - сказал он.