Страховщики сообщили, куда россияне поедут на Новый год

Россияне оформили больше всего полисов страхования за рубеж на Новый год в Турцию, Грузию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом «Газете.Ru» сообщили в страховом доме «ВСК».

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«Самым популярным зарубежным направлением на Новогодние праздники стала Турция – на нее пришлось 56% полисов страхования путешествующих в Страховом Доме ВСК, оформленных на зимние каникулы. На втором месте – Грузия (11%), третье место разделили Египет и ОАЭ (по 9%)», — уточнили в «ВСК».

По данным страхового дома, около 11% россиян планируют во время отдыха посетить сразу 2-4 страны. Самым распространенным маршрутом стали Грузия – Турция и Грузия – Армения, заключили в «ВСК».

Ранее руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова сообщила «Газете.Ru», что для семейных новогодних путешествий подойдут три направления — Мурманск, Домбай и Алтай.