Депутат призвала развивать круизный и яхтенный туризм в России

«Нужно обязательно развивать круизный туризм, и обязательно, конечно, на побережье Чёрного моря нужно развивать и яхтенный туризм. Невозможно построить одну яхту и на этом остановиться. Нужна целая сеть яхтинга по побережью, чтобы переход составлял один-два дня. Есть и другие моменты – прохождение паспортного контроля, например», - рассказала она.