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47 минут назад

Эксперты рассказали, куда отправятся россияне на отдых в новогодние каникулы

Вечерняя Москва

Стало известно, где россияне планируют встретить Новый год.

Куда отправятся россияне на отдых в новогодние каникулы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Среди российских регионов лидерство в первой пятерке уверенно удерживают Москва и Петербург. Затем идут Сочи, Минеральные Воды и Калининград. Как и в прошлом году, россияне планируют отдых примерно на неделю.

Что касается заграницы, то популярностью у россиян пользуются Турция, Армения, Казахстан и Узбекистан. При этом в этом году серьезно подорожали авиабилеты - примерно на 79 процентов, передает МИР 24.

Ранее сообщалось, что индустрия туризма Финляндии может столкнуться с глубоким кризисом. Эту сферу сильно пошатнуло отсутствие путешественников из России. Из-за сокращения числа туристов из России, сфера туризма в Финляндии может понести убытки в 17 процентов, передает Nation news.

Еще есть все шансы прикупить выгодный новогодний тур по нашей стране. Эксперт по туризму Николай Мельник посоветовал, где можно отдохнуть.

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