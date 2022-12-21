Куда отправятся россияне на отдых в новогодние каникулы

Стало известно, где россияне планируют встретить Новый год.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Среди российских регионов лидерство в первой пятерке уверенно удерживают Москва и Петербург. Затем идут Сочи, Минеральные Воды и Калининград. Как и в прошлом году, россияне планируют отдых примерно на неделю.

Что касается заграницы, то популярностью у россиян пользуются Турция, Армения, Казахстан и Узбекистан. При этом в этом году серьезно подорожали авиабилеты - примерно на 79 процентов, передает МИР 24.

Ранее сообщалось, что индустрия туризма Финляндии может столкнуться с глубоким кризисом. Эту сферу сильно пошатнуло отсутствие путешественников из России. Из-за сокращения числа туристов из России, сфера туризма в Финляндии может понести убытки в 17 процентов, передает Nation news.