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1 час назад

Названы 5 популярных направлений бизнес-тревела

Bfm.ru Новосибирск

Сервис путешествий Туту назвал топ-5 самых популярных российских городов для бизнес-тревела в 2022 году:

Названы 5 популярных направлений бизнес-тревела
Фото: Bfm.ru НовосибирскBfm.ru Новосибирск

1. На первом месте Москва и Санкт-Петербург. Популярность этих городов немного снизилась по сравнению с данными за 2021 год. Если в 2021 году 28,2% пассажиров внутренних направлений прибывало в Москву, то в 2022 году всего четверть. Доля пассажиропотока в Санкт-Петербург уменьшилась с 11,4% до 10,5%.

2. Сочи и Екатеринбург оказались одинаково популярны среди пассажиров — в эти города направлялось 2,3% от всех пассажиров внутренних направлений, в прошлом году показатель был ниже — 1,8%.

3. Самые востребованные зарубежные направления для деловых поездок в 2022 году - это Минск, Стамбул, Ереван, Ташкент и Алматы.

В этом году увеличился горизонт планирования у командировочных. Доля тех, кто оформляет билеты за три дня до командировки и ранее, сократилась с 51,7% до 44,4. Особенно заметно выросла доля тех, кто оформляет всё более чем за две недели.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что депутаты Заксобрания приняли бюджет Новосибирской области на 2023 год с дефицитом 14,8%.

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