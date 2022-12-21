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3 часа назад

Названы страны, которые помогли восстановить туротрасль России

runews24.ru

В том числе большой популярностью у путешественников пользуются курорты России.

Названы страны, которые помогли восстановить туротрасль РФ
Фото: runews24.rurunews24.ru

Турция, Египет и Таиланд помогли восстановить туристическую отрасль России в 2022 году, передает РИА Новости со ссылкой на сервис Travelata.ru.

Отмечается, что прирост за четвертый квартал текущего года составил порядка 60% по сравнению с 2021 годом. Эксперты сообщают, что такой темп роста говорит о возвращении к допандеминому периоду.

Среди лидеров продаж в туристическом секторе на первом месте оказалась Турция. Общее число бронирований по данному туристическому направлению в этом году составило 37% – это на 7% меньше, чем в 2021. Средняя стоимость туров увеличилась с 95 тысяч рублей до 149 тысяч.

Российские курорты заняли второе место по популярности у путешественников. Отдых внутри страны выбрали 26% россиян, что на 4% больше, чем прошлом году. Стоимость в среднем выросла на 6 тысяч рублей и составила порядка 49 тысяч рублей за путевку.

Закрывает тройку лидеров Египет. На популярный курорт в этом году отправится отдыхать 16% российских путешественников - это на 1% меньше, чем в 2021. Средняя цена выросла с 90 тысяч до 110 тысяч рублей.

Уточняется, что четвертым по популярности турнаправлением у россиян стали ОАЭ, на пятом месте оказался Таиланд.

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