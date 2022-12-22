Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет на 22 декабря

«Все туристы, чьи вылеты не состоялись по причине отмене рейса, могут обратиться по месту приобретения тура, написать заявление, и денежные средства будут возвращены в полном объеме. Те туристы, которые находятся уже в Египте, возвращаются в соответствии с графиком, который утвержден ранее. На данный момент вернулось около 4 тысяч туристов», – заявил гендиректор «TEZ TOUR Россия» Воскан Арзуманов.