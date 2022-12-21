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3 часа назад

Пять популярных у россиян туристических направлений

РИА "ФедералПресс"

Названы набравшие популярность направления среди российских туристов. Информацию об этом предоставил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Пять популярных у россиян туристических направлений
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Наиболее заметный рост показал греческий город Салоники: в 2022-м спрос на перелеты туда вырос на 793 %, а доля бронирований составила 0,59 % от всех зарубежных направлений. Далее в списке следуют молдавский Кишинев», – говорится в сообщении.

Спрос на путешествия в турецкую Аланью вырос на 461 %. Также не менее популярна Ларнака – 387 %, Афины – 360 %, пишут «Известия».

Напомним, до новогодних праздников остается все меньше времени, россияне активно бронируют заграничные туры.

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