Пять популярных у россиян туристических направлений

Названы набравшие популярность направления среди российских туристов. Информацию об этом предоставил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.
«Наиболее заметный рост показал греческий город Салоники: в 2022-м спрос на перелеты туда вырос на 793 %, а доля бронирований составила 0,59 % от всех зарубежных направлений. Далее в списке следуют молдавский Кишинев», – говорится в сообщении.
Спрос на путешествия в турецкую Аланью вырос на 461 %. Также не менее популярна Ларнака – 387 %, Афины – 360 %, пишут «Известия».
Напомним, до новогодних праздников остается все меньше времени, россияне активно бронируют заграничные туры.