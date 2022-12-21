Пять популярных у россиян туристических направлений

«Наиболее заметный рост показал греческий город Салоники: в 2022-м спрос на перелеты туда вырос на 793 %, а доля бронирований составила 0,59 % от всех зарубежных направлений. Далее в списке следуют молдавский Кишинев», – говорится в сообщении.