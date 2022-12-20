«Мерзкое» поведение пассажирки самолета разозлило пользователей сети

Пассажир самолета пожаловался на соседку, которая во время полета устроила беспорядок на своем месте и пересела на другое кресло, даже не попытавшись исправить случившееся. О «безумно мерзком» поведении девушки он рассказал на форуме Reddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам мужчины, девушка пролила на пол свой напиток, а кусочки льда из него остались лежать на мокром полу. Опустошенный пластиковый стакан пассажирка положила в карман стоящего впереди кресла, а на пол сбросила пластиковую коробку из-под еды. После этого попутчица пересела на соседнее кресло и даже не сообщила бортпроводникам о случившемся.

Сидевший рядом с ней мужчина сфотографировал возмутивший его беспорядок и разместил снимок в сети. «Безумно мерзко, да?» — подписал он публикацию. Пользователей сети разозлило поведение девушки, они назвали его «не только грубым, но и невоспитанным». Юзеры также вспомнили собственные истории из путешествий, когда во время полета люди не соблюдали чистоту.