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46 минут назад

Пилот выгнал пассажирку из самолета из-за хронического заболевания

Lenta.ru

Пилот авиакомпании Turkish Airlines выгнал пассажирку из самолета из-за аллергии на орехи, так как опасался за ее жизнь во время полета. Девушка оказалась одна в трех тысячах километров от дома, пишет Mirror.

Пилот выгнал пассажирку из самолета из-за хронического заболевания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, 36-летняя британка Ханна Олсен (Hanna Olsen), страдающая легкой формой аллергии на орехи, направлялась в отпуск из Манчестера в Кейптаун с пересадкой в Стамбуле. Первая часть полета прошла без проблем, однако сразу после посадки на второй рейс в Турции девушка решила спросить у экипажа, чем именно их будут кормить на борту. Она рассказала бортпроводнику про хроническое заболевание и отметила, что всегда уточняет ингредиенты блюд.

Члены экипажа в ответ на это заявили, что Олсен необходимо подписать документ о том, что она берет на себя всю ответственность за происходящее в полете. Девушке предоставили пустой лист и ручку, она согласилась от руки написать согласие на полет и поставила подпись. Однако спустя десять минут бортпроводник вернулся и сообщил пассажирке, что пилот отказывается лететь с ней. Девушку попросили покинуть борт.

«Я так расстроилась, это было бесчеловечно. Я плакала, а другие пассажиры злились на меня из-за задержки рейса», — рассказала Олсен.

Женщина провела в Стамбуле сутки и оплатила отель из своего кармана, после чего авиакомпания Turkish Airlines согласилась без доплаты посадить ее на другой рейс в нужном направлении.

«Эта аллергия у меня с рождения, она не передается через воздух. Их реакция была нелепой, я больше никогда не расскажу экипажу о своей болезни», — отметила Олсен, добавив, что аллергия не смертельна, а вызывает у нее лишь тошноту и зуд.

Новости путешествий,Turkish Airlines,
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