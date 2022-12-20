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1 час назад

В Москве объявили результаты туристической премии "Путеводная звезда"

ТАССиещё 2

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Результаты премии "Путеводная звезда" объявили в столице, награды получили выдающиеся представители туристической сферы города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале во вторник.

"Москва - один из самых посещаемых туристами городов России. Сегодня городские награды получили выдающиеся представители туристической сферы. В рамках ежегодной премии "Путеводная звезда" лучшим экскурсоводом стала Марина Крамская. В прошлом году она провела около 500 авторских экскурсий для детей и взрослых. Премию за инновации получило интерактивное пространство "Лунариум" в Московском планетарии", - написал мэр.

Он добавил, что всего на конкурс поступило больше 400 заявок, жюри выбрало лучших в 11 номинациях среди объектов показа, тревел-блогеров, туроператоров, отелей, ресторанов и других. Голосование также проходило на портале "Активный гражданин" в восьми номинациях. Победителем в направлении экскурсий и развлечений стал Государственный Дарвиновский музей.

"Спасибо за любовь к Москве и за вклад в развитие туристического потенциала города, который очень важен для экономики", - подчеркнул мэр.

Премия "Путеводная звезда" учреждена правительством Москвы в 1999 году с целью повышения туристической привлекательности столицы. За звание лучших ежегодно борются московские отели, туристические компании, гастрономические проекты, городские фестивали, архитектурные объекты.

Новости путешествий,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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