Антиковидные меры смягчили в Гонконге накануне праздников

Как отмечается, с 22 декабря туристы и местные жители получат возможность посещать клубы и питейные заведения, не предъявляя результаты экспресс-тестов на COVID-19. При этом кинозалы разрешат заполнять полностью. Помимо этого, будет снято ограничение на количество гостей в банкетных залах.