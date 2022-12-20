Антиковидные меры смягчили в Гонконге накануне праздников

Власти Гонконга приняли решение о дальнейшем смягчении антиковидных ограничительных мер накануне праздников, говорится в сообщении департамента здравоохранения местного правительства, передает ТАСС.
Как отмечается, с 22 декабря туристы и местные жители получат возможность посещать клубы и питейные заведения, не предъявляя результаты экспресс-тестов на COVID-19. При этом кинозалы разрешат заполнять полностью. Помимо этого, будет снято ограничение на количество гостей в банкетных залах.
Вместе с тем в Гонконге продолжит действовать строгий масочный режим, а также программа вакцинации людей от коронавируса.