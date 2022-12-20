Куда чаще всего ездили бизнес-туристы в 2022 году

Сочи впервые вошел в тройку самых востребованных направлений для делового туризма, в этом году по работе курорт посетили 2,3% всех командировочных, при том что раньше их доля составляла только 1,5%. Произошло это отчасти из-за ограничений на полеты в южные аэропорты, так как Краснодар выбыл из списка, хотя до этого постоянно входил в топ-5. Самыми популярными направлениями для бизнес-поездок ожидаемо стали Москва (25,7%) и Санкт-Петербург (10,5%), в десятку вошли также Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Нижний Новгород, Уфа и Казань. Такие данные приводит сервис путешествий «Туту».

Фото: Tourdom Tourdom

За границу в командировки россияне чаще всего отправлялись в Минск, Ереван, Ташкент, Астану и Стамбул, при этом количество деловых посещений столицы Беларуси сократилось с 32,7 до 21,9%, а вот самый крупный город Турции, наоборот, прибавил в этом году с 5,3 до 9,2%. Впервые в топ-10 вошли киргизский Ош и Петропавловск в Казахстане. Замыкает десятку зарубежных направлений Дубай, там побывали 2,5% всех командированных за границу.

В качестве объектов размещения бизнес-туристы традиционно предпочитают отели, на эту позицию у «Туту» пришлось 80% заказов по России и 93% за рубежом, чаще всего бронировали трехзвездочные. В 5 звездах во время деловых путешествий пожили только 18,6% командировочных.

В начале года TourDom.ru рассказывал об опасениях участников отрасли по поводу развития делового туризма в России, который так же, как и весь рынок, стал жертвой санкций и массового ухода зарубежных корпораций. Международная бизнес-культура включает различные выездные семинары, тимбилдинги и форумы.