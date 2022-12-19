Турагенты назвали оптимальные по стоимости отели Пхукета

Подписчики телеграм-канала для профессионалов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В» назвали отели Пхукета, наиболее интересные по соотношению цены и качества. Список таких гостиниц редакция выставила на голосование.

Фото: pxhere.com pxhere.com

В опросе приняли участие более 330 пользователей. Больше всего предпочтений специалистов (43%) набрала гостиница Naithonburi Beach Resort. В топ вошли отели Le Meridien Phuket Beach Resort, Katathani Phuket Beach Resort, Pullman Phuket Arcadia, Thavorn Palm Beach Resort, Marina Phuket Resort, Naiharn Beach Resort. Назвали специалисты и отели сети Centara - Karon Phuket Resort и Kata Resort Phuket.

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Представители розницы пояснили, почему проголосовали именно за эти объекты. Чаще всего представление о качестве сервиса они получают из свежих отзывов своих туристов. «Клиенты буквально вчера вернулись из Le Meridien, остались в восторге», - сообщила Наталья.

«Сравнила с топом популярности по нашему сайту, лидеры абсолютно совпадают. Эти отели действительно имеют большой спрос», - говорит руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.

Турагенты назвали конкретные преимущества отдельных гостиниц.

«На мой вкус, Найтон - лучший пляж Пхукета для тех, кому не нужна ночная жизнь и шоппинг. А Pullman Arcadia Naithon Beach - самый удачный отель на нём, - утверждает совладелец турагентства Travel Management Андрей Воскобойников. - Коллеги ещё Naithonburi называли, у него хорошая цена».

Marina Resort Karon, по его мнению, отличается уникальным расположением: бунгало среди зелени в 50 м от пляжа:

«Тут даже рекламировать особо нечего - отель сверхпопулярен, места трудно найти». «Naiharn Beach Resort - для тех, кто уже был на Пхукете и для желающих смотреть на море прям

«Tavorn Palm Beach - хит продаж во все времена и до периода пандемии, - отмечает Любовь Воронина. – Он привлекает наших туристов высокой звездностью и умеренным чеком. Популярная тайская сеть Centara подтвердила свое качество в Арабских Эмиратах, во Вьетнаме и на Мальдивах».

В то же время турагенты говорят, что отели очень разные.