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1 час назад

Стюардесса перечислила раздражающие привычки пассажиров самолета

Lenta.ru

Стюардесса ирландской авиакомпании Ryanair перечислила привычки пассажиров самолета, которые ее раздражают. Подробностями своей работы член экипажа делится в соцсетях, на это обратило внимание издание DailyStar.

Стюардесса перечислила раздражающие привычки пассажиров самолета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эмма Тейлор (Emma Taylor) работает бортпроводницей уже пять месяцев, отмечает издание. Девушка поделилась, что больше всего ее раздражает поведение пассажиров, сидящих на местах с дополнительным пространством для ног. Эти кресла находятся возле аварийных выходов, подчеркивает стюардесса.

«Люди покупают места с дополнительным пространством для ног, а затем жалуются, если я прошу их убрать сумки и куртки до взлета, ведь они на ряду аварийного выхода! Это указано в правилах безопастности, но люди их не читают», — пожаловалась девушка.

Несмотря на это, Тейлор рекомендовала приобретать места с дополнительным пространством, потому что так пассажиры получат возможность расслабиться и сделать полет гораздо приятнее.

К раздражающим привычкам путешественников стюардесса отнесла и грубость с членами экипажа. По ее словам, пассажирам следует вести себя вежливее с бортпроводниками, поскольку они все стараются для удобства клиентов.

«Могут быть некоторые пассажиры, которые грубят без причины. Особенно, когда рейс задерживается. Обычно причина задержки бывает в том, что самолет перед нами использовал другой экипаж. Их задерживают по причинам, не зависящим от нас», — заключила она.

Ранее в августе бывшая стюардесса поделилась секретами по сбору чемодана в путешествие. В первую очередь бортпроводница рекомендовала оставить свои контакты во всех внутренних и внешних карманах чемодана или сумки. В случае если багаж потеряется, у работников аэропорта будет больше возможностей быстро определить, кому он принадлежит, и вернуть его владельцу.

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