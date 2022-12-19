Стюардесса перечислила раздражающие привычки пассажиров самолета

Стюардесса ирландской авиакомпании Ryanair перечислила привычки пассажиров самолета, которые ее раздражают. Подробностями своей работы член экипажа делится в соцсетях, на это обратило внимание издание DailyStar.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Эмма Тейлор (Emma Taylor) работает бортпроводницей уже пять месяцев, отмечает издание. Девушка поделилась, что больше всего ее раздражает поведение пассажиров, сидящих на местах с дополнительным пространством для ног. Эти кресла находятся возле аварийных выходов, подчеркивает стюардесса.

«Люди покупают места с дополнительным пространством для ног, а затем жалуются, если я прошу их убрать сумки и куртки до взлета, ведь они на ряду аварийного выхода! Это указано в правилах безопастности, но люди их не читают», — пожаловалась девушка.

Несмотря на это, Тейлор рекомендовала приобретать места с дополнительным пространством, потому что так пассажиры получат возможность расслабиться и сделать полет гораздо приятнее.

К раздражающим привычкам путешественников стюардесса отнесла и грубость с членами экипажа. По ее словам, пассажирам следует вести себя вежливее с бортпроводниками, поскольку они все стараются для удобства клиентов.

«Могут быть некоторые пассажиры, которые грубят без причины. Особенно, когда рейс задерживается. Обычно причина задержки бывает в том, что самолет перед нами использовал другой экипаж. Их задерживают по причинам, не зависящим от нас», — заключила она.