Эксперт рассказал, что будет с ценами на туры в 2023 году

Газета «АТОР Геральд» сообщила, что Турция провела предновогоднее мероприятие в Стамбуле New Year in teh City, где эксперты говорили о будущем туристической отрасли.
Владимир Рубцов (генеральный директор компании FUN SUN) говорит, что россиянам нужно быть готовыми к росту цен на 15-20% в высокий сезон. Эксперты отмечают, что сэкономить на покупке тура можно, воспользовавшись опцией раннего бронирования. Цены на такую поездку будут не сильно высокими, если вы забронируете тур заранее.
Сейчас еще можно забронировать тур со скидкой до 60%. Апрельская скидка снизится до 10%
Эксперты прогнозируют, что стоимость туров в Египет останется стабильной в 2023 году. Цена отдыха на Мальдивах не изменится.
Глава FUN SUN заявил, что ситуация с Таиландом не ясна. Российские турфирмы пока не получили контракты от отельеров, поэтому сложно предсказать, как будут меняться цены.
По словам эксперта, планировалось, что 2023 год станет годом популярности направлений в Юго-Восточную Азии. В этом регионе увеличится число туристов. В первую очередь речь идет о Таиланде, Шри-Ланке и Вьетнаме. Скорее всего, появятся прямые рейсы в Таиланд и Вьетнам.