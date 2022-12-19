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19 минут назад

Эксперт рассказал, что будет с ценами на туры в 2023 году

Kadara.ru

Газета «АТОР Геральд» сообщила, что Турция провела предновогоднее мероприятие в Стамбуле New Year in teh City, где эксперты говорили о будущем туристической отрасли.

Эксперт рассказал, что будет с ценами на туры в 2023 году
Фото: Kadara.ruKadara.ru

Станет ли Турция дороже?

Владимир Рубцов (генеральный директор компании FUN SUN) говорит, что россиянам нужно быть готовыми к росту цен на 15-20% в высокий сезон. Эксперты отмечают, что сэкономить на покупке тура можно, воспользовавшись опцией раннего бронирования. Цены на такую поездку будут не сильно высокими, если вы забронируете тур заранее.

Сейчас еще можно забронировать тур со скидкой до 60%. Апрельская скидка снизится до 10%

Египет станет дороже

Эксперты прогнозируют, что стоимость туров в Египет останется стабильной в 2023 году. Цена отдыха на Мальдивах не изменится.

Таиланд станет дороже

Глава FUN SUN заявил, что ситуация с Таиландом не ясна. Российские турфирмы пока не получили контракты от отельеров, поэтому сложно предсказать, как будут меняться цены.

Возможны ли новые направления?

По словам эксперта, планировалось, что 2023 год станет годом популярности направлений в Юго-Восточную Азии. В этом регионе увеличится число туристов. В первую очередь речь идет о Таиланде, Шри-Ланке и Вьетнаме. Скорее всего, появятся прямые рейсы в Таиланд и Вьетнам.

Новости путешествий,Владимир Рубцов,
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