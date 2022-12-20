Ситуация с iFly не повлияла на продажи туров в Египет

Ситуация с отменой рейсов авиакомпании iFly в Египет не повлияла на продажи туров в эту страну, так как рейсы других авиаперевозчиков выполняются в полном объеме. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

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"Это никак не сказывается на желании путешествовать в Египет. Проблемы с Египтом нет за исключением проблемы регистрации только одной российской авиакомпании. Рейсы "Аэрофлота", Azur Air, Red Wings, "Азимут" и других российских перевозчиков и двух египетских выполняются в полном объеме даже с расширением на Новый год", - сказал он.

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Эксперт отметил, что Египет входит в тройку наиболее популярных зарубежных зимних направлений в России. Это самое ближнее и самое теплое направление с доступными ценами и большим выбором отелей. К весне популярность Египта среди российских туристов будет только нарастать.

Данные туроператоров

Продажи туров в Египет у туроператоров "Интурист" и Anex Tour идут стабильно, аннуляций нет, сообщили ТАСС в компаниях. Anex Tour отправляет туристов в страну в основном на рейсах Egypt Air, "Интурист" - на рейсах Red Wings, Azur Air и Egypt Air. Все они продолжают вылеты на курорты Красного моря согласно расписанию, подчеркнули в компаниях. У "Интуриста" Египет занимает первое место среди наиболее популярных зимних направлений. Его доля составляет около 27% от всех проданных туров на зиму.

"Звонков и запросов от агентов и туристов о статусе выполнения рейсов поступает очень много, но аннуляций туров мы не фиксируем. Наоборот, приходят срочные брони с вылетом буквально за 5-7 часов до рейса. Сложности любого авиаперевозчика и туроператора всегда негативно сказываются на всем рынке и всех его участниках. Поэтому все мы заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации и запуске дополнительных провозных мощностей на египетском направлении", - отметили в "Интуристе".

О ситуации с iFly

15 декабря рейсы авиакомпании iFly из Москвы в Египет были отменены в связи с ограничением воздушного пространства Иордании. Росавиация рекомендовала компании пересадить пассажиров на рейсы других перевозчиков. При этом сама iFly пыталась перестроить маршрут и пролететь над Сирией. Позже Росавиация сообщала, что авиакомпания представила документы для полетов через воздушное пространство Сирии с существенными недостатками.