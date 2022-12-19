Туроператоры начали продавать туры в Турцию со скидками

«Хороший способ — раннее бронирование туров. Средний чек по раннему бронированию на лето 2023 сейчас сопоставим с ценником на туры по раннему бронированию на лето 2022 года. То есть купить в декабре тур в Турцию на лето-2023 года можно за такую же цену, как и зимой 2021 на лето 2022 года», — рассказал специалист.