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50 минут назад

Туроператоры начали продавать туры в Турцию со скидками до 60 процентов

Lenta.ru

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсказали российским туристам способ выгодно отдохнуть в Турции. Путевки на лето 2023 года туроператоры начали продавать со скидками до 60 процентов, сообщается на сайте организации.

Туроператоры начали продавать туры в Турцию со скидками
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам генерального директора компании Fun&Sun Владимира Рубцова, отдых в отелях Турции летом 2023 года будет дороже в среднем на 15-20 процентов, по сравнению с текущим годом. При этом сэкономить на отпуске можно, если забронировать тур заранее.

«Хороший способ — раннее бронирование туров. Средний чек по раннему бронированию на лето 2023 сейчас сопоставим с ценником на туры по раннему бронированию на лето 2022 года. То есть купить в декабре тур в Турцию на лето-2023 года можно за такую же цену, как и зимой 2021 на лето 2022 года», — рассказал специалист.

Так, сейчас можно купить туры в Турцию на летний сезон с выгодой до 60 процентов. Ближе к завершению периода раннего бронирования скидки будут меньше. Например, в апреле приобрести путевку на лето получится со скидкой только в 10 процентов.

Новости путешествий,Владимир Рубцов,Ассоциация туроператоров России,
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