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2 часа назад

Казань попала в топ лидеров российских туристических центров

Daily Moscow

В 2022 году Казань посетило рекордное количество туристов. Об этом сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов на XIX сессии Казгордумы IV созыва, передает «Реальное время».

Казань попала в топ лидеров российских туристических центров
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Иванов заявил, что Казань входит в тройку лидеров российских туристических центров вместе с Москвой и Санкт-Петербургом.

В 2005 году количество туристов составило 400 тысяч человек, в этом году будет исторический рекорд по гостям, отметил спикер. Прирост туристического потока, по его словам, можно объяснить закрытием европейских направлений.

«В этом году мы ожидаем прирост туристического потока по итогам года в 11%. Это тоже большая цифра» Сергей Иванов Председатель Госкомитета Татарстана по туризму

Также он добавил, что такой туристический поток в Казань приносит городу около 30 миллиардов ежегодно.

Новости путешествий,Сергей Иванов,
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