Назван главный город для гастрономического туризма

Санкт-Петербург возглавил список направлений для гастрономического туризма. По данным сервиса бронирования Tvil.ru, именно туда едут 14% путешественников, нацеленных на близкое знакомство с культурой общепита северной столицы.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В 2014 году был создан проект «Петербургская кухня», сегодня он включает в себя уже 30 заведений, предлагающих своим гостям блюда с историей. Так, например, в Литературном кафе на Невском проспекте можно попробовать оливье по рецепту 1860 года, ассамбляж из печеных баклажанов или сало на усадебный манер, в ресторане Северянин заказать княжеские щи из утки, цезарь по-карельски и салат помещика, а после в Корюшке, расположенной на Заячьем острове прямо рядом с Петропавловской крепостью, угостится любимой петербуржцами мелкой рыбой.

В ресторе Katyusha рассказывают о питейных традициях Советского союза и предлагают закусить балтийскими шпротами и пельменями с ладожской щукой.

Входит в проект и «Летучий голландец», который вместе еще с двумя заведениями расположился на борту копии старинного корабля, пришвартованного у Мытнинской набережной.