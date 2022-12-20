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59 минут назад

Санкт-Петербург признан главным городом для гастрономического туризма

TourDomиещё 1

Санкт-Петербург возглавил список направлений для гастрономического туризма. По данным сервиса бронирования Tvil.ru, именно туда едут 14% путешественников, нацеленных на близкое знакомство с культурой общепита северной столицы.

Назван главный город для гастрономического туризма
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В 2014 году был создан проект «Петербургская кухня», сегодня он включает в себя уже 30 заведений, предлагающих своим гостям блюда с историей. Так, например, в Литературном кафе на Невском проспекте можно попробовать оливье по рецепту 1860 года, ассамбляж из печеных баклажанов или сало на усадебный манер, в ресторане Северянин заказать княжеские щи из утки, цезарь по-карельски и салат помещика, а после в Корюшке, расположенной на Заячьем острове прямо рядом с Петропавловской крепостью, угостится любимой петербуржцами мелкой рыбой.

В ресторе Katyusha рассказывают о питейных традициях Советского союза и предлагают закусить балтийскими шпротами и пельменями с ладожской щукой.

Входит в проект и «Летучий голландец», который вместе еще с двумя заведениями расположился на борту копии старинного корабля, пришвартованного у Мытнинской набережной.

В комитете по туризму подсчитали, что на еду и знакомство с местной кухней туристы тратят в среднем до 30% бюджета, заложенного на путешествие. Кстати, Санкт Петербург — единственный представляет Россию в Сети творческих городов ЮНЕСКО в номинации «Гастрономия». Власти северной столицы включили кухню в «Новую культурную и туристскую географию», разработанную в дополнение к классическим маршрутам города на Неве.

Новости путешествий,ЮНЕСКО,
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