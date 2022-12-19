Первая тюбинговая трасса для профи заработала на Кавказе

Первая профессиональная тюбинговая трасса заработала в горах Кавказа. Ее построили на территории экопарка «Долина Нарзанов». Новые возможности для отдыхающих оценила корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова.

Фото: Мир24 Мир24

Бугельный подъемник перемещает отдыхающих прямо на ватрушках. Поднимает их на высоту 100 метров. Дальше скорость и виражи до самого финиша. Главное – держаться крепче, говорят подруги из Ессентуков, чтобы смартфон не вылетел и обувь не потерялась.

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«Непередаваемые ощущения! Трясутся все части тела. Адреналин! Ватрушка отцепляется и оттуда по кругу крутит, вертит. Супер! Классно!» – призналась отдыхающая Елена Егорова.

Зима или лето, теперь не имеет значения. Кататься на ватрушках здесь можно круглый год. Семейная тюбинговая трасса рассчитана на подростков и взрослых. Она еще и самая длинная на Кавказе. Ее протяженность – почти полкилометра.

«У нас все время тепло, нет снега, нет той зимы, которую мы всегда ждем. Поэтому выход один: приезжать в такие места, в горы. Покататься, погулять, чтобы дети насладились свежим воздухом», – отметила отдыхающая Яна Акопян.

«Я приехал с мамой, папой, братом Робертом. Здесь очень красиво», – признался мальчик Артур Акопян.

Для детей построили отдельную зону для катания. Тюбинговая трасса безопасна. Российские инженеры проект рассчитали до мелочей.

«Что касается покрытия, то мы выбирали между зарубежными производителями и российскими. Мы долго этот вопрос обсуждали с инженерами, проектировали, смотрели, изучали и пришли к решению, что российские производители не хуже, чем зарубежные. Нельзя сказать, что эта технология новая, но она все активнее внедряется», – отметил администратор экопарка «Долина Нарзанов» Андрей Головченко.

В экопарке можно и культурно отдохнуть. Теперь здесь работает постоянная экспозиция – галерея под открытым небом. Живописные картины посвящены нартскому эпосу.

«В любое время года здесь интересно. Экотропа очень познавательная. Тем более сейчас стенды появились. О легендах на каждом шагу можно почитать», – рассказала отдыхающая Александра Скалозубова.

Рядом с нарзанными источниками, а их здесь порядка 20, появился барельеф Михаилу Лермонтову. Автор – местный скульптор Руслан Тхазаплижев, несколько лет изучал наследие поэта. Говорит, образ Михаила Юрьевича – один из самых сложных для изображения.

«Тогда фотографий не было. Профессиональные художники того времени его не изобразили. Единственный более-менее профессиональный портрет есть у учителя рисования Лермонтова, ну и несколько других. Все остальные любительские», – отметил скульптор Руслан Тхазаплижев.