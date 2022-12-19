Первая тюбинговая трасса для профи заработала на Кавказе

Первая профессиональная тюбинговая трасса заработала в горах Кавказа. Ее построили на территории экопарка «Долина Нарзанов». Новые возможности для отдыхающих оценила корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова.
Бугельный подъемник перемещает отдыхающих прямо на ватрушках. Поднимает их на высоту 100 метров. Дальше скорость и виражи до самого финиша. Главное – держаться крепче, говорят подруги из Ессентуков, чтобы смартфон не вылетел и обувь не потерялась.
«Непередаваемые ощущения! Трясутся все части тела. Адреналин! Ватрушка отцепляется и оттуда по кругу крутит, вертит. Супер! Классно!» – призналась отдыхающая Елена Егорова.
Зима или лето, теперь не имеет значения. Кататься на ватрушках здесь можно круглый год. Семейная тюбинговая трасса рассчитана на подростков и взрослых. Она еще и самая длинная на Кавказе. Ее протяженность – почти полкилометра.
«У нас все время тепло, нет снега, нет той зимы, которую мы всегда ждем. Поэтому выход один: приезжать в такие места, в горы. Покататься, погулять, чтобы дети насладились свежим воздухом», – отметила отдыхающая Яна Акопян.
«Я приехал с мамой, папой, братом Робертом. Здесь очень красиво», – признался мальчик Артур Акопян.
Для детей построили отдельную зону для катания. Тюбинговая трасса безопасна. Российские инженеры проект рассчитали до мелочей.
«Что касается покрытия, то мы выбирали между зарубежными производителями и российскими. Мы долго этот вопрос обсуждали с инженерами, проектировали, смотрели, изучали и пришли к решению, что российские производители не хуже, чем зарубежные. Нельзя сказать, что эта технология новая, но она все активнее внедряется», – отметил администратор экопарка «Долина Нарзанов» Андрей Головченко.
В экопарке можно и культурно отдохнуть. Теперь здесь работает постоянная экспозиция – галерея под открытым небом. Живописные картины посвящены нартскому эпосу.
«В любое время года здесь интересно. Экотропа очень познавательная. Тем более сейчас стенды появились. О легендах на каждом шагу можно почитать», – рассказала отдыхающая Александра Скалозубова.
Рядом с нарзанными источниками, а их здесь порядка 20, появился барельеф Михаилу Лермонтову. Автор – местный скульптор Руслан Тхазаплижев, несколько лет изучал наследие поэта. Говорит, образ Михаила Юрьевича – один из самых сложных для изображения.
«Тогда фотографий не было. Профессиональные художники того времени его не изобразили. Единственный более-менее профессиональный портрет есть у учителя рисования Лермонтова, ну и несколько других. Все остальные любительские», – отметил скульптор Руслан Тхазаплижев.
В зимний сезон экопарк «Долина Нарзанов» готов принимать более 2 000 гостей ежедневно. К услугам 17 незамерзающих нарзанных источников, обустроенная экотропа, коттеджи, баня на дровах, магазин сувениров, кафе с национальной кухней. А теперь еще и всесезонный тюбинг для детей и взрослых. Горный курорт расположен всего в 30 километрах от всероссийской здравницы «Кавказские Минводы».